Luna Rossa-New Zealand | calendario | orari | programma e tv America’s Cup 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ha vinto la Prada Cup superando American Magic in semifinale e surclassando Ineos Uk in finale. L’equipaggio azzurro si è quindi guadagnato l’onore di affrontare Team Newnella sfida che metterà in palio la Coppa America, il trofeo sportivo più antico del mondo. Sulla carta i neozelandesi, campioni in carica, partono favoriti, ma il consorzio italiano ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e cercare l’impresa. In caso di vittoriavincerebbe la seconda Coppa America della sua storia. La finale si giocherà al meglio delle 13 regate: chi ne vince sette conquista la Vecchia Brocca ed entra nella leggenda. Si partirà sabato 6 marzo nella baia di Auckland e si proseguirà fino a lunedì 15 marzo. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 ...