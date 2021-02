LIVE UAE Tour, seconda tappa in DIRETTA: Filippo Ganna contro tutti! Brutta caduta per Antonio Tiberi (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Filippo Ganna sta andando a riprendere Vincenzo Nibali. 13.00 Nel frattempo è partito anche Damiano Caruso (Bahrain Victorius). 12.59 Miglior tempo di Filippo Ganna al primo intermedio. Il verbanese ha 7? di vantaggio su Bissegger. 12.57 Ecco il video della caduta di Tiberi: Dura caída de Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) al cruzar la línea de meta de la prueba de contrarreloj en la Etapa 2 del UAE Tour 2021 #UAETour #Ciclismo #Cycling pic.twitter.com/n7TfMCCxEb — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) February 22, 2021 12.54 Attenzione anche al campione nazionale olandese delle prove contro il tempo Joe van Emden. 12.50 Intanto ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01sta andando a riprendere Vincenzo Nibali. 13.00 Nel frattempo è partito anche Damiano Caruso (Bahrain Victorius). 12.59 Miglior tempo dial primo intermedio. Il verbanese ha 7? di vantaggio su Bissegger. 12.57 Ecco il video delladi: Dura caída de(Trek-Segafredo) al cruzar la línea de meta de la prueba de contrarreloj en la Etapa 2 del UAE2021 #UAE#Ciclismo #Cycling pic.twitter.com/n7TfMCCxEb — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) February 22, 2021 12.54 Attenzione anche al campione nazionale olandese delle proveil tempo Joe van Emden. 12.50 Intanto ...

