Infortunio Dybala | recupero infinito | tempi raddoppiati rispetto al previsto

(Di lunedì 22 febbraio 2021), il calvario continua e il rientro slitta ancora: quando potrebbe tornare in campo il numero 10 della Juventus Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Paulo, ancora una volta non a disposizione per il dolore al ginocchio. Juve-Crotone doveva essere la partita del suo rientro ma ieri è riuscito ad effettuare solo metà allenamento in gruppo. Tutto da rimandare, forse alla prossima partita con il Verona ma serve grande prudenza.

, il calvario continua e il rientro slitta ancora: quando potrebbe tornare in campo il numero 10 della Juventus. Le ...Non è la stagione più felice o più semplice, per un talento come Pauloche sta elaborando l'ennesimo rinvio. Le condizioni dell'argentino restano precarie, a causa di quell'che avrebbe dovuto tenerlo fuori per un periodo compreso tra 15 e 20 giorni e ...Buone notizie invece sembrano arrivare da Juan Cuadrado. Il colombiano sta recuperando molto velocemente dalla lesione muscolare subita contro il Napoli. Potrebbe ritornare fra i convocati per il matc ...L'infortunio di Paulo Dybala diventa un caso. Il ritorno in campo era dato come certo già qualche giorno fa, ma poi sono arrivati i soliti rinvii e la Joya non sarà a disposizione neanche nel Monday N ...