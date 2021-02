“In ospedale… Intervento molto doloroso” Dalla tv alla sala operatoria | “Ora voglio tornare alla mia vita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Una brutta notizia ha colpito la vip, costretta a sottoporsi ad unchirurgico. Nel suo post pubblicato sul social network Instagram si è fatta vedere con la mascherina sul volto, dopo essere tornata a casa in seguito all’operazione. Come raccontatodonna, non è stato un gioco da ragazzi affrontare tutto questo visto che il dolore fisico è statoforte. Ha anche ammesso che non si tratta del primo, ma in questa circostanza si sono verificati più problemi. Immediatamente i fan l’hanno subissata di messaggi di supporto, nella speranza che possa ristabilirsi del tutto il prima possibile. Lei èconosciuta dal pubblico per essere una grande protagonista di diverse trasmissioni di successo Mediaset. Vederla in quelle condizioni ha fatto ...