"I parenti dei concorrenti lo denunciano". GF Vip, chissà che ne pensa Alfonso Signorini dopo aver sentito questa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Battute finali per il Grande Fratello Vip. Partito il conto alla rovescia per il reality di Mediaset. dopo sei mesi si sta per concludere un appuntamento che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori. mancano solo tre puntate alla fine: il 22 febbraio, il 26 febbraio e, il gran finale, previsto per l'1 marzo 2021. La media spettatori di questa edizione del GF Vip supera di poco i 3 milioni pari al 18.84%. Nel frattempo c'è grande attesa per la puntata di lunedì 22 febbraio. Nella casa ritornerà Giulia Salemi, da poco eliminata. Tommaso Zorzi si è lasciato andare a frasi non bellissime nei confronti dell'influencer italo-persiana: "Se a Giulia dici non può più bere succede un pandemonio. Uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi". E subito sono scoppiate polemiche. (Continua dopo la foto) La ragazza ...

