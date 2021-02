Gwyneth Paltrow dice di aver lanciato il "trend" delle mascherine e i social si scatenano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo Gwyneth Paltrow, l'uso della mascherina come dispositivo di protezione individuale sarebbe stato lanciato da lei: per questo motivo, l'attrice è stata contestata sui social. Gwyneth Paltrow è convinta di aver lanciato l'uso della mascherina come dispositivo di protezione individuale in seguito alla pandemia da Covid 19. Per questo motivo e in seguito alle sue dichiarazioni, la Paltrow è stata criticata sui social. Gwyneth Paltrow non è nuova a idee singolari e a controversie in grado di creare dibattito. Questa volta, in una recente intervista con The New York Times, l'attrice è intervenuta su una fotografia in mascherina postata sul suo profilo Instagram a febbraio 2020 e ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo, l'uso della mascherina come dispositivo di protezione individuale sarebbe statoda lei: per questo motivo, l'attrice è stata contestata suiè convinta dil'uso della mascherina come dispositivo di protezione individuale in seguito alla pandemia da Covid 19. Per questo motivo e in seguito alle sue dichiarazioni, laè stata criticata suinon è nuova a idee singolari e a controversie in grado di creare dibattito. Questa volta, in una recente intervista con The New York Times, l'attrice è intervenuta su una fotografia in mascherina postata sul suo profilo Instagram a febbraio 2020 e ha ...

