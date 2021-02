Grande Fratello Vip, diretta 22 febbraio: Dayane e la confessione spiazzante Rosalinda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, diretta 22 febbraio minuto per minuto su Grande Fratello Vip, la diretta del 22 febbraio su 22.53 Stefania Orlando in mistery room 22.51 Televoto chiuso 22.48 Zenga è spiazzato da ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021)Vip,22minuto per minuto suVip, ladel 22su 22.53 Stefania Orlando in mistery room 22.51 Televoto chiuso 22.48 Zenga è spiazzato da ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - Jinsymoon : Sto grande fratello sta diventando una pagliacciata pazzesca, non che prima non lo fosse eh, ma ora è veramente al… - italianzquad1 : RT @peularis: Ho visto più i parenti di Andrea Zenga in questo Grande Fratello che i miei da quando è cominciata la pandemia #GFVip -