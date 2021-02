Grande Fratello Vip 5, anticipazioni 22 febbraio: nuovi confronti per Giulia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Stasera, lunedì 22 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Si tratta del terzultimo appuntamento con questa interminabile edizione del reality show. In tale occasione, Alfonso Signorini renderà il pubblico partecipe di svariate dinamiche incentrate sui protagonisti di questa avventura. Nel corso della puntata scopriremo, innanzitutto, chi dovrà rinunciare per sempre alla possibilità di aggiudicarsi la vittoria tra Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. In secondo luogo, poi, verrà dato spazio nuovamente a Giulia Salemi, la quale avrà modo di confrontarsi con alcuni concorrenti. Le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 5 rivelano che si tornerà a parlare di Giulia Salemi. La ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Stasera, lunedì 22, andrà in onda una nuova puntata delVip 5. Si tratta del terzultimo appuntamento con questa interminabile edizione del reality show. In tale occasione, Alfonso Signorini renderà il pubblico partecipe di svariate dinamiche incentrate sui protagonisti di questa avventura. Nel corso della puntata scopriremo, innanzitutto, chi dovrà rinunciare per sempre alla possibilità di aggiudicarsi la vittoria tra Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. In secondo luogo, poi, verrà dato spazio nuovamente aSalemi, la quale avrà modo di confrontarsi con alcuni concorrenti. Ledella puntata di questa sera delVip 5 rivelano che si tornerà a parlare diSalemi. La ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - michelenutrica1 : @SaBella23754335 @rubio_chef Io ammetto ho visto solo la prima edizione del grande fratello, proprio quella di Casalino, poi mai più.??????? - mutantepazzo : @oigasidli (sono arrivati in finale pietro taricone e cristina plevani nel primo grande fratello ma come ex coppia) -