Frongia | Roma punta a Euro 2020 | Uefa rispetterà impegni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)– “Qualche tempo fa ho scritto personalmente allaper avere delucidazioni, ricevendo forti rassicurazioni sulla volonta’ di svolgere parte del Campionato a, citta’ die fiore all’occhiello deglipei itineranti, per stessa ammissione della”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport dioltre che commissario per glipei, Daniele, smentendo “categoricamente” alcune indiscrezioni secondo cui l’Inghilterra avrebbe avanzato la proposta di ospitare l’intero evento. “Sono certo che lafara’ quanto in suo potere per rispettare glipresi con la Capitale e la nostra Nazione”, conclude