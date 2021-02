Covid, chi ha il gene dei Neanderthal si ammala di meno: lo studio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Tra le tante ricerche fatte sul Covid-19, ce n’è una che ha rivelato un aspetto interessante: chi ha il gene dei Neanderthal si ammala di meno. È questa la teoria dei ricercatori Hugo Zeberg del Karolinska Institutet di Stoccolma e Svante Pääbo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia. gene dei Neanderthal contro il Covid: lo studio I due scienziati stanno studiando da mesi le implicazioni della malattia che ha generato la pandemia globale, collegata ai geni dei Neanderthal. Qualche mese fa, Hugo Zeberg e Svante Pääbo avevano scoperto che il gene del cromosoma 3, tramandato dai nostri antenati, aumentava le probabilità di ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Tra le tante ricerche fatte sul-19, ce n’è una che ha rivelato un aspetto interessante: chi ha ildeisidi. È questa la teoria dei ricercatori Hugo Zeberg del Karolinska Institutet di Stoccolma e Svante Pääbo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia.deicontro il: loI due scienziati stanno studiando da mesi le implicazioni della malattia che harato la pandemia globale, collegata ai geni dei. Qualche mese fa, Hugo Zeberg e Svante Pääbo avevano scoperto che ildel cromosoma 3, tramandato dai nostri antenati, aumentava le probabilità di ...

