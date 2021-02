Attacco in Congo, morto l’ambasciatore italiano e un carabiniere. Mattarella: “L’Italia è in lutto” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato nella Repubblica Democratica del Congo. l’ambasciatore delL’Italia, Luca Attanasio, 44 anni, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, 30 anni, che era nel convoglio con il diplomatico, sono rimasti uccisi. Il militare aveva 30 anni, era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020. L’Attacco è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente sono ancora in corso accertamenti. Un autista è la terza vittima dell’Attacco nella provincia orientale del Nord-Kivu, rivela all’Ansa una fonte diplomatica a Kinshasa. l’ambasciatore, aggiunge la fonte, è deceduto dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco all’addome ed è arrivato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato nella Repubblica Democratica deldel, Luca Attanasio, 44 anni, e ilVittorio Iacovacci, 30 anni, che era nel convoglio con il diplomatico, sono rimasti uccisi. Il militare aveva 30 anni, era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020. L’è avvenuto nel percorso tra Goma e Bukavu da parte, secondo le prime informazioni, di un commando terroristico che ha utilizzato armi leggere. Sulla dinamica e il movente sono ancora in corso accertamenti. Un autista è la terza vittima dell’nella provincia orientale del Nord-Kivu, rivela all’Ansa una fonte diplomatica a Kinshasa., aggiunge la fonte, è deceduto dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco all’addome ed è arrivato ...

