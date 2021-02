Ambasciatore italiano e carabiniere morti in attentato in Congo Luca Attanasio era in servizio a Kinshasa (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci di 30 anni sono rimasti uccisi. L’attentato nella zona di Goma (Repubblica democratica del Congo) è avvenuto per giustiziare i componenti di un convoglio Onu, stando a prime informazioni. L’autista ucciso subito, l’Ambasciatore ed il militare portati nella foresta ed ammazzati dal commando di sette persone. Luca Attanasio, di Limbiate, Ambasciatore a Kinshasa, 43 anni, era fra i diplomatici italiani più giovani. Gli era stato recentemente conferito il premio Nassiriya per il suo impegno pacificatore. Vittorio Iacovacci era originario di Sonnino (Latina). Il convoglio era di operatori Onu per i trattati di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’e ilVittorio Iacovacci di 30 anni sono rimasti uccisi. L’nella zona di Goma (Repubblica democratica del) è avvenuto per giustiziare i componenti di un convoglio Onu, stando a prime informazioni. L’autista ucciso subito, l’ed il militare portati nella foresta ed ammazzati dal commando di sette persone., di Limbiate,, 43 anni, era fra i diplomatici italiani più giovani. Gli era stato recentemente conferito il premio Nassiriya per il suo impegno pacificatore. Vittorio Iacovacci era originario di Sonnino (Latina). Il convoglio era di operatori Onu per i trattati di ...

