Poliziotto a testa in giù nel video del rapper Fuma. Audi: “Totalmente estranei alla clip” (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ polemica per il video del rapper Fuma. L’Audi prende le distanze: “Siamo Totalmente estranei alla clip”. ROMA – E’ polemica per il video del rapper Fuma (tolto subito da YouTube). Nel filmato, come riportato dal Corriere della Sera, si vedeva un Poliziotto a testa in giù davanti a un bambino. Una clip che ha subito provocato diverse critiche e molti sui social hanno preso le distanze. Contrarietà anche da parte dell’Audi, casa automobilistica tirata in ballo dal titolo della canzone. Immediato il passo indietro del cantante con il video che è stato rimosso da internet. La posizione ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ polemica per ildel. L’prende le distanze: “Siamo”. ROMA – E’ polemica per ildel(tolto subito da YouTube). Nel filmato, come riportato dal Corriere della Sera, si vedeva unin giù davanti a un bambino. Unache ha subito provocato diverse critiche e molti sui social hanno preso le distanze. Contrarietà anche da parte dell’, casa automobilistica tirata in ballo dal titolo della canzone. Immediato il passo indietro del cantante con ilche è stato rimosso da internet. La posizione ...

dentista46 : RT @officialmaz: Un rapper in cerca di notorietà posta una canzone/video in cui campeggia il corpo esanime di un poliziotto a testa in giù.… - infoitscienza : Poliziotto a testa in giù, video rimosso grazie al Dipartimento - amenoklean : RT @officialmaz: Un rapper in cerca di notorietà posta una canzone/video in cui campeggia il corpo esanime di un poliziotto a testa in giù.… - infoitscienza : Nel video del rapper poliziotto a testa in giù e un bimbo ad assistere, Fsp Polizia: “Violenza non più tollerabile'… - infoitscienza : Un poliziotto a testa in giù nel video del rapper di Udine Fuma: la denuncia del sindacato -