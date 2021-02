' Movida Capitale' sicura | stretta della polizia municipale su assembramenti e minimarket | record di multe

campara1966_luc : RT @larenait: Prima pagina di sabato 20 febbraio 2021 #Larenaoggi - martyla77 : RT @larenait: Prima pagina di sabato 20 febbraio 2021 #Larenaoggi - gidal : RT @larenait: Prima pagina di sabato 20 febbraio 2021 #Larenaoggi - larenait : Prima pagina di sabato 20 febbraio 2021 #Larenaoggi - stepadpv : RT @rtl1025: ?? Folla a San Lorenzo, zona di movida della #Capitale. La polizia locale ha chiuso temporaneamente piazza Immacolata, come già… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Capitale

Leggo.it

E' il bilancio dell'attività nel week end, della polizia locale Roma, che ha perlustrato e controllato i quartieri interessati dalla. San Lorenzo, la zona dei locali intorno a piazza ...Così come sono stati osservati assembramenti nelle zone della, a partire da via del Pratello ... Roma - Nellala polizia locale ha dovuto disporre chiusure momentanee su via del Corso e ...Sessanta violazioni delle norme anti Covid nelle zone della movida, quattro minimarket che vendevano alcolici sanzionati e decine di verbali per infrazioni al codice della ...A Napoli migliaia di persone in piazza ieri sera, nella notte della movida, molti senza mascherina nonostante le norme anti-Covid19.