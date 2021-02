Mirabelli: «Bonucci al Milan grazie a Kessié, successe il finimondo» (Di domenica 21 febbraio 2021) . Il retroscena di mercato dell’ex dirigente rossonero Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, racconta a calciomercato.com alcuni retroscena del trasferimento di Bonucci dalla Juventus ai rossoneri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Bonucci AL Milan – «Più che un’idea è stata un’occasione. Non era un acquisto programmato, ma un’opportunità del momento. Abbiamo sfruttato la sua rottura con Allegri, e quando c’è stata la possibilità l’abbiamo colta al volo. Molti hanno criticato la nostra scelta di prenderlo, ma per me non si può mettere in discussione l’acquisto di uno dei migliori difensori. C’era solo bisogno di tempo, per tutti». PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 RETROSCENA – «Quando avevamo chiuso l’affare, io andai via e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) . Il retroscena di mercato dell’ex dirigente rossonero Massimiliano, ex dirigente del, racconta a calciomercato.com alcuni retroscena del trasferimento didalla Juventus ai rossoneri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24AL– «Più che un’idea è stata un’occasione. Non era un acquisto programmato, ma un’opportunità del momento. Abbiamo sfruttato la sua rottura con Allegri, e quando c’è stata la possibilità l’abbiamo colta al volo. Molti hanno criticato la nostra scelta di prenderlo, ma per me non si può mettere in discussione l’acquisto di uno dei migliori difensori. C’era solo bisogno di tempo, per tutti». PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 RETROSCENA – «Quando avevamo chiuso l’affare, io andai via e ...

MilanLiveIT : #Mirabelli torna a parlare del suo lavoro al #Milan Il colpo #Bonucci ?? Il retroscena su #Immobile ?? Il rimpianto… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Mirabelli a CM: 'In questo #MilanInter c'è anche il mio lavoro. #Bonucci? Stava per saltare, poi ci ha pensato #Kessie' http… - cmdotcom : #Mirabelli a CM: 'In questo #MilanInter c'è anche il mio lavoro. #Bonucci? Stava per saltare, poi ci ha pensato… - junews24com : Mirabelli: «Bonucci al Milan grazie a Kessie, successe il finimondo» - -