Luna Rossa trionfa in Prada Cup e va in finale di Coppa America (Di domenica 21 febbraio 2021) Auckland, 21 feb – Luna Rossa ha vinto la Prada Cup assicurandosi, dopo 21 anni, la finale della Coppa America che la vedrà affrontare Team New Zealand. L'AC75 di Patrizio Bertelli ha trionfato nelle due regate notturne contro l'imbarcazione britannica Ineos arrivando al 7-1 nella serie. La finale di Coppa America è in programma dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. Le regate notturne L'inizio della prima regata ha visto le due imbarcazioni partire sulla linea in perfetto timing, con gli inglesi sottovento in lieve vantaggio. Luna Rossa segue in marcatura stretta, apparendo più svelta e reattiva delle manovre, già a metà della prima bolina ...

