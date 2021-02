“Avrei dato i miei organi per lei…” Verissimo | la terribile confessione di Ilaria D’Amico Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lacrimoni a. Ospite della puntata è stata, 47 anni, che ha parlato per la prima volta in tv della scomparsa della sorella Catia (aveva 12 anni in più della giornalista), morta il 5 settembre 2020 dopo aver lottato contro un cancro all’intestino. Innanzi ala compagna di Gigi Buffon non è riuscita a trattenere ledi dolore e commozione, perché a Catia era legatissima, così come è legatissima ad Alessandra, sua nipote rimasta senza il genitore. Laha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante il dramma, raccontando che avendo rallentato professionalmente (dopo molti anni ha lasciato la conduzione a Sky dove era un volto di punta dei programmi calcistici) ha potuto stare molto ...

federica1119 : @RobertoPoncato Ho seguito il live in effetti, fossi stata io al posto di Dayane non avrei dato modo a Rosa di fare… - _mochiswife : @JJKloverPJM anche io ti avrei dato il blu amo ???? - _mochiswife : @minalovestaetae anche io ti avrei dato il verde amo ?? - strraffaella : @sono_selvatica Avrei già dato, ma un bis si fa sempre volentieri. Buongiorno Francesca ????? - marconardex64 : @69blackout Io avrei già dato, ora sto bene così?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Avrei dato

L'sposata", ma invece sposò Jonny Lee Miller, che incontrò sul set di "Hackers", e ... Non me lo perdonerei,che mio padre tradì mia madre", invece la loro unione durò 12 anni. Nel corso ...Ho imparato che niente può esserper scontato, nemmeno la campanella a scuola la mattina'. Il ... Sono molto giovane e maipensato di poter essere parte di uno scenario di questo tipo, Ma è ...Ha dato la sua vita per salvare quella di due bambini. A diffondere quanto accaduto, la clinica veterinaria Animal Emergency Service, attraverso un post su Facebook: Gli eroi esistono in tutte le ...Al via una raccolta di equity per allargare un “social marketplace” composto da 60 aziende agricole biologiche e da 33mila utenti privati ...