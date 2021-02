Arriva il nuovo Dpcm. Regioni chiedono un cambio di passo

(Di domenica 21 febbraio 2021) Domani ildecreto per arginare la diffusione del Covid. Conterrà la proroga del divieto agli spostamenti trae nuove misure per rispondere ai governatori, chedi accelerare ...

Sparpagli : RT @michelelanzo: La Leopolda continua a sfornare talenti: il trentanovenne Zuchtriegel è il nuovo direttore degli scavi di Pompei, arriva… - Carlogeo : RT @EcoEcologia: ??Un nuovo #algoritmo ideato dalla #IBM può prevedere chi si ammalerà di #Alzheimer, vediamo come ?Leggi l'articolo comple… - SofiaRuoppo : RT @DisneyStudiosIT: Ciao, mondo crudele. Il nuovo trailer arriva domani. - Laila76913893 : RT @michelelanzo: La Leopolda continua a sfornare talenti: il trentanovenne Zuchtriegel è il nuovo direttore degli scavi di Pompei, arriva… - mariamacina : RT @michelelanzo: La Leopolda continua a sfornare talenti: il trentanovenne Zuchtriegel è il nuovo direttore degli scavi di Pompei, arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo

Agenzia ANSA

Domani ildecreto per arginare la diffusione del Covid. Conterrà la proroga del divieto agli spostamenti tra Regioni e nuove misure per rispondere ai governatori, che chiedono di accelerare anche nella ...... Alessandro Sangiorgi soffia il posto da titolare a Schiavon, chedalla A (una ventina di ... Nuova tegola,infortunio. Si pensa, addirittura, che il giocatore debba smettere. Invece lui si ...Un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica. La richiesta arriva dalle Regioni in vista dei prossimi provvedimenti anti-covid che il governo si appresta a varare. Dom ...Gli architetti Ma Yansong e Sou Fujimoto hanno progettato due dei padiglioni del piano "Pavilions by the Seaside", lungo la costa della città cinese di Haikou.