Verona | Faraoni | Dobbiamo migliorare | onorati dia affrontare la Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Davideha parlato ai canali ufficiali deldopo il pareggio sul campo del Genoa. Queste le sue parole Davideha parlato ai canali ufficiali deldopo il pareggio sul campo del Genoa. Queste le sue parole, fra l’emozione del primo gol in campionato e le sensazioni verso la sfida con la. PAREGGIO –«Abbiamo giocato una buonissima partita, con la giusta cattiveria ed intensità in entrambi i tempi. Abbiamo affrontato la squadra più in forma del campionato ottenendo, però, un solo punto.in alcuni dettagli, quelli che poi fanno la differenza». GOL –«Lo aspettavo da molto tempo, sono davvero contento. A volte è necessaria anche un pizzico di fortuna unita, certamente, alla bravura del giocatore nel sfruttare le ...