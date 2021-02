Variante inglese Covid, Roma: due Comuni zona rossa (Di sabato 20 febbraio 2021) La Variante inglese Covid preoccupa Roma e il Lazio. I Comuni di Colleferro e Carpineto sono diventati zona rossa con un’ordinanza della Regione. “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – si legge in una nota – , ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano a causa della forte incidenza e presenza della Variante inglese. Per ciascuno dei Comuni si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni”. IL SINDACO DI ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Lapreoccupae il Lazio. Idi Colleferro e Carpineto sono diventaticon un’ordinanza della Regione. “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – si legge in una nota – , ha firmato oggi l’ordinanza per istituire laneidi Colleferro e Carpinetono a causa della forte incidenza e presenza della. Per ciascuno deisi applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni”. IL SINDACO DI ...

RobertoBurioni : Varianti: come ho ripetuto più volte nessuna variante è pericolosa fino a prova contraria. Per la variante B.1.1.7… - LegaSalvini : SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: BOOM DI VARIANTE INGLESE? 6 CASI SU 314. - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - OlgaRedBlack : RT @repubblica: Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa è già st… - SiculoAnarkiko : Boom di contagi, #zonarossa a #Colleferro e #CarpinetoRomano. La #varianteinglese alle porte di #Roma #covid… -