Poliziotto appeso a testa in giù, l’orrore nel video del rapper. Nel filmato c’è anche un bambino (Di sabato 20 febbraio 2021) Un video choc, ennesimo orrore contro la Polizia di Stato. Un Poliziotto appeso a testa in giù. Un cazzotto allo stomaco. Nel video si vede un Poliziotto intento a scappare. Raggiunto dal rapper “Fuma”, questi lo atterra, per poi appendere il cadavere come se fosse una sorta di trofeo sotto il quale esaltarsi e fare gesti orribili, violenti. Uno schifo. E’ questo il “capolavoro” intitolato ‘Audi’ – come la nota azienda automobilistica – andato in rete. Una minaccia di morte, uno scempio. “E’ l’ultima oscena trovata del cantante di turno che sfoga frustrazioni, disadattamento e collera; inscenando nel suo patetico video messaggi di morte nei confronti dei poliziotti in stile di mussoliniana memoria. Alla ricerca di una squallida e triste notorietà. E ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Unchoc, ennesimo orrore contro la Polizia di Stato. Unin giù. Un cazzotto allo stomaco. Nelsi vede unintento a scappare. Raggiunto dal“Fuma”, questi lo atterra, per poi appendere il cadavere come se fosse una sorta di trofeo sotto il quale esaltarsi e fare gesti orribili, violenti. Uno schifo. E’ questo il “capolavoro” intitolato ‘Audi’ – come la nota azienda automobilistica – andato in rete. Una minaccia di morte, uno scempio. “E’ l’ultima oscena trovata del cantante di turno che sfoga frustrazioni, disadattamento e collera; inscenando nel suo pateticomessaggi di morte nei confronti dei poliziotti in stile di mussoliniana memoria. Alla ricerca di una squallida e triste notorietà. E ...

