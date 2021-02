Nessun nuovo album di Salmo in arrivo | “È come sparare sott’acqua”

(Di sabato 20 febbraio 2021) All’inizio del 2021 alcuni post pubblicati su Instagram facevano pensare all’di undi, seguito ideale di Playlist e nuova esperienza solista dopo le tante collaborazioni sputate fuori all’interno del contesto della Machete Empires. Nelle ultime ore, tuttavia, il rapper sardo ha rotto il silenzio e ha fatto il punto della situazione. Dopo l’uscita de La Canzone Nostra dall’OBE di Mace in cui il rapper duetta con Blanco in tanti gli hanno fatto pressione per avere notizie sulper il 2021., di certo, non è un artista in grado di stare fermo. Nelle stories di Instagram è arrivata la verità. Il discorso è contestuale, inevitabilmente, alla grande pandemia del Covid-19 di cui gli artisti stanno ancora ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' #Biden - mxkkevin : @clovdsxvalntyne tutto bene, dovevo comprare l’ipad nuovo stamattina ma a quanto pare nessun negozio ce l’ha???? - AntonioGraziani : L'abbiamo sempre condannato l'imperialismo mondiale USA, con #Trump stavamo vedendo la sua fine, ed invece.... arie… - Giovannaconfal6 : Su questo nessun dubbio.per fermare salvini e la destra bisognava che anche loro avessero una bella fetta di recove… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Biden: 'Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' #Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun nuovo

TGCOM

... presto diin tutte le radio con il suo singolo Amarsi è un miracolo, ma anche per via del ...e con grande sorpresa si troverà davanti Alberto Urso pronto ad aiutarlo ma sulle note didorma.Il tecnico rossoblù conferma la solita mediana:dubbio in difesa, gioca Goldaniga e non Criscito, mentre invece in attacco le scelte non mancano. DiGoran Pandev ( eletto miglior ...Si rinnova comunque l’invito alla cittadinanza «a non abbassare la guardia e al pieno e rigoroso rispetto delle misure anticontagio». SPECIALE COVID – UMBRIAON Gli insegnanti e gli alunni della classe ...Particolarmente attivo il mercato discografico italiano a pochi giorni dal Festival della canzone Italiana di Sanremo . Lo Stato Sociale , uno dei progetti ...