Milan-Inter in tv: orario, programma, streaming, dove vedere il derby (Di sabato 20 febbraio 2021) Cresce l’attesa per il derby tra Milan-Inter in programma domani, 21 febbraio, alle ore 15.00 ovviamente allo Stadio San Siro. Una sfida che, dopo anni di risultati abbastanza deludenti per le due squadre, torna a valere la testa della Serie A. C’è grande curiosità anche per la sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, in particolare dopo l’accesa discussione in Coppa Italia tra i due bomber. Al momento è la squadra di Antonio Conte ad aver preso la vetta sfruttando la sconfitta nell’ultima sfida del Milan sul campo dello Spezia. I ragazzi di Stefano Pioli inseguono ad una lunghezza. Va da sé che la vittoria nel derby andasse ai nerazzurri questi ultimi allungherebbero a 4 punti di vantaggio dai più vicini inseguitori, in caso contrario i rossoneri resteranno in scia o addirittura ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Cresce l’attesa per iltraindomani, 21 febbraio, alle ore 15.00 ovviamente allo Stadio San Siro. Una sfida che, dopo anni di risultati abbastanza deludenti per le due squadre, torna a valere la testa della Serie A. C’è grande curiosità anche per la sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, in particolare dopo l’accesa discussione in Coppa Italia tra i due bomber. Al momento è la squadra di Antonio Conte ad aver preso la vetta sfruttando la sconfitta nell’ultima sfida delsul campo dello Spezia. I ragazzi di Stefano Pioli inseguono ad una lunghezza. Va da sé che la vittoria nelandasse ai nerazzurri questi ultimi allungherebbero a 4 punti di vantaggio dai più vicini inseguitori, in caso contrario i rossoneri resteranno in scia o addirittura ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - Michele96404787 : Il calcio italiano (ma anche il CONI !) e in mano ai Poteri Mafiosi di Milano dietro Inter & Milan, CUPOLA-RCS incl… - generacomplotti : RT @PotereaiSith: GomBloDDo Donnarumma è già della Juve, Milan e Juve fanno accordi sottobanco perché c’è una macchinazione per non far vin… -