Metal Gear Solid Remake | Nicolas Doucet di Sony Japan Studio ci regala un piccolo indizio?

Leggi su eurogamer

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il primoè uno dei titoli più amati della famosa serie Konami, ma è anche il più vecchio della serie, escludendo quelli per MSX. Sicuramente, sarebbe il titolo perfetto per unin grande stile sulle console di nuova generazione. Diversi rumor insistenti vedrebbero ildieffettivamente in sviluppo, ma non presso Konami, bensì presso, gli studi first-party di PlayStation, responsabili di titoli come Siren, Gravity Rush, Knack e Astro Bot. Voci di corridoio molto simili, li vedrebbero perfino impegnati neldi Silent Hill. Ovviamente, essendo semplicemente voci e rumor, non possiamo confermarne la veridicità senza una ...