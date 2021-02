LIVE Musetti-Seppi 1-2, Challenger Biella II in DIRETTA: fasi iniziali senza brividi (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Altro gran tocco di classe di Seppi, che chiama a rete Musetti e poi lo supera con il pallonetto di dritto estremamente preciso. 15-15 Spinge dal centro Musetti, sia di dritto che di rovescio, provocando l’errore di Seppi. 0-15 Bellissimo scambio! Lo vince Seppi usando tutta la propria esperienza per chiudere con il lob vincente imprendibile. 1-2 Prima centrale di Seppi che Musetti può soltanto toccare. 40-30 Dritto in rete di Seppi, che cercava il lungolinea. 40-15 Sbaglia la risposta di dritto Musetti, che si è spostato di molto per giocarla con questo colpo. 30-15 Prova a spingere Musetti, il rovescio di Seppi finisce ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Altro gran tocco di classe di, che chiama a retee poi lo supera con il pallonetto di dritto estremamente preciso. 15-15 Spinge dal centro, sia di dritto che di rovescio, provocando l’errore di. 0-15 Bellissimo scambio! Lo vinceusando tutta la propria esperienza per chiudere con il lob vincente imprendibile. 1-2 Prima centrale dichepuò soltanto toccare. 40-30 Dritto in rete di, che cercava il lungolinea. 40-15 Sbaglia la risposta di dritto, che si è spostato di molto per giocarla con questo colpo. 30-15 Prova a spingere, il rovescio difinisce ...

