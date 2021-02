Ineos Team UK ci prova ma Luna Rossa è in vantaggio 5-1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nella prima regata della giornata,Prada Pirelli ha ripreso a correre da dove era rimasta lo scorso fine settimana, mettendo il muso davanti al via e tenendo in scia gli inglesi per rivendicare un fondamentale quinto punto. Anche se nella seconda gara, Sir Ben Ainslie ha eseguito lo stesso piano di gioco per prendere un primo punto convincente,è inè in: cosa è successo in queste due gare? Due vittorie in più sono sufficienti agli italiani per aggiudicarsi la Coppa PRADA, ma la squadra britannica non si arrenderà senza combattere. Con le squadre che hanno velocità della barca abbastanza uniformi, la pre-partenza è diventata il momento chiave dell’intera gara. Inizia avanti e molto ...