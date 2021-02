Inchiesta “U-Mask”: la Mascherina dei VIP è fuori commercio perché dannosa per la salute (Di sabato 20 febbraio 2021) Non è insolito vedere oggigiorno, per le vie di Milano, persone protette con la famosa “U-Mask” di U-Earth Biotech, una Mascherina in neoprene dai colori sgargianti. Potremmo definirla la più fashion tra le maschere protettive oggi in vendita e soprattutto la più cara con un suo prezzo di acquisto al pubblico di 33,60 euro (comprensiva L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Non è insolito vedere oggigiorno, per le vie di Milano, persone protette con la famosa “U-” di U-Earth Biotech, unain neoprene dai colori sgargianti. Potremmo definirla la più fashion tra le maschere protettive oggi in vendita e soprattutto la più cara con un suo prezzo di acquisto al pubblico di 33,60 euro (comprensiva L'articolo

ilriformista : L'inchiesta sulle autorizzazioni e la pubblicità ingannevole. Costavano più di 30 euro l'una. La società non ci sta… - lacittanews : La decisione del ministero arriva dopo l'inchiesta aperta dalla procura di Milano per frode in commercio e dopo che… - infoitscienza : Antitrust, avviata inchiesta sulle mascherine U-Mask - infoitscienza : Ma la mascherina dei Vip U-Mask è davvero efficace? L'Antitrust ha aperto un'inchiesta - CordelGiorno : L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA SULLA MASCHERINA U-MASK DOPO L’INCHIESTA DI “STRISCIA LA NOTIZIA” -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Mask Ritirate dal mercato le mascherine U - Mask ...fermato la vendita della mascherine U - Mask come dispositivo medico. La decisione è stata presa perché sarebbero state certificate da un laboratorio privo di autorizzazione. In seguito all'inchiesta ...

U - Mask, la società annuncia: 'Prodotto sicuro, presenteremo nuove analisi' la società delle mascherine finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, lunedì prossimo, il 22 febbraio, presenterà alle autorità 'nuove ...il divieto di vendita Leggi anche > U - Mask fa ...

STRISCIA LA NOTIZIA: INCHIESTA U-MASK R101 Indagini a Bolzano sul laboratorio che certificava le U-Mask Tocca anche Bolzano il caso delle mascherine U-Mask. Il Ministero della Salute ha cancellato ... La procura di Bolzano ha sequestrato il laboratorio aprendo un'inchiesta per l'assenza di ...

striscia inchiesta mascherine u mask Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...

...fermato la vendita della mascherine U -come dispositivo medico. La decisione è stata presa perché sarebbero state certificate da un laboratorio privo di autorizzazione. In seguito all'...la società delle mascherine finita al centro di un'della Procura di Milano, lunedì prossimo, il 22 febbraio, presenterà alle autorità 'nuove ...il divieto di vendita Leggi anche > U -fa ...Tocca anche Bolzano il caso delle mascherine U-Mask. Il Ministero della Salute ha cancellato ... La procura di Bolzano ha sequestrato il laboratorio aprendo un'inchiesta per l'assenza di ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non ...