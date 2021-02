(Di sabato 20 febbraio 2021) Il giorno in cui si chiude ufficialmente un'era è arrivato. Renato Diè al vertice della Federciclo dal 2005 ma non si è ricandidato e dunque laalla suasi era ufficialmente ...

Gazzetta_it : #Federciclismo, è corsa a quattro per la successione a Di Rocco @Federciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : Federciclismo corsa

La Gazzetta dello Sport

Il giorno in cui si chiude ufficialmente un'era è arrivato. Renato Di Rocco è al vertice della Federciclo dal 2005 ma non si è ricandidato e dunque laalla sua successione si era ufficialmente aperta. Sono 4 i candidati alle elezioni di domani all'hotel Hilton dell'aeroporto di Roma Fiumicino: in ordine alfabetico, si tratta di Cordiano ...Lanciano. Altro giro, altra. O forse sarebbe meglio dire altro anno altra partenza. Ed ecco che dopo una pandemia 2020 ... Con la doppia affiliazione ai comitati regionali diAbruzzo ...I ct della specialità convocano Gavilli e Roganti. Intensa stagione organizzativa: il 19 giugno il Giro del Montalbano, una classica diettanti ...•• Sarà lotta a 4 per succedere a Renato Di Rocco alla guida della Federciclismo: Daniela Isetti, Silvio Martinello, Cordiano Dagnoni... Scopri di più ...