Covid, positivi 15 infermieri che hanno rifiutato il vaccino. L’Inail dovrà decidere se hanno diritto a tutele per infortunio sul lavoro (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono appena in quindici, ma il loro caso farà scuola per tutti i lavoratori italiani. Del rifiuto di vaccinarsi di alcuni infermieri del policlinico San Martino di Genova – poi risultati positivi al Covid – si occuperanno gli uffici romani delL’Inail, su richiesta della direzione territoriale ligure. Al termine della prima fase di vaccinazioni, infatti, 593 dei 3.120 infermieri e tecnici del maggiore ospedale regionale (il 19%) hanno scelto di non ricevere la somministrazione a cui avevano diritto. Quindici di loro, nei giorni seguenti, si sono contagiati mentre erano al lavoro. Il quesito da sciogliere, sollevato all’ente specializzato dal direttore amministrativo Salvatore Giuffrida, diventa il seguente: ammalarsi in corsia dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono appena in quindici, ma il loro caso farà scuola per tutti i lavoratori italiani. Del rifiuto di vaccinarsi di alcunidel policlinico San Martino di Genova – poi risultatial– si occuperanno gli uffici romani del, su richiesta della direzione territoriale ligure. Al termine della prima fase di vaccinazioni, infatti, 593 dei 3.120e tecnici del maggiore ospedale regionale (il 19%)scelto di non ricevere la somministrazione a cui avevano. Quindici di loro, nei giorni seguenti, si sono contagiati mentre erano al. Il quesito da sciogliere, sollevato all’ente specializzato dal direttore amministrativo Salvatore Giuffrida, diventa il seguente: ammalarsi in corsia dopo aver ...

