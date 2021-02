Chievo-Monza | Brocchi | “Vittoria difficile | Berlusconi ci ha motivati Balotelli? Ha bisogno di una cosa”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le parole del tecnico del, Cristian, dopo lacontro il.Dopo il successo esterno delal "Bentegodi" di Verona contro il, il tecnico della compagine "brianzola", Cristianha parlato in conferenza stampa al termine della gara. Di seguito le parole dell'allenatore della compagine biancorossa, soddisfatto della prova della sua squadra."importante eda ottenere contro una squadra diretta concorrente che prima di Brescia veniva da 13 risultati utili, e che nel primo tempo ha fatto meglio di noi in fase di possesso, pur mantenendo noi un buon equilibrio in non possesso. All’intervallo ho detto ai ragazzi di giocare con serenità, personalità e di stare sempre compatti, con ...

0 - 1 Un gol di Mario Balotelli spinge ilal secondo posto, mentre i veronesi sono terzi. Con il Var, il match sarebbe andato in maniera diversa, per un tocco di mano nell'area ...... ma il forcing dei gialloblù non viene premiato: ilvince 1 - 0 e sale al secondo posto in solitaria con 42 punti. 'Errori gravi e inaccettabili, c'è accanimento contro il', ha detto a ...Cristian Brocchi si gode l'1-0 ottenuto dal suo Monza in casa del Chievo. "Vittoria importante e difficile da ottenere contro una squadra diretta concorrente che prima di Brescia veniva da 13 risultat ...Il pomeriggio di B è reso drammatico dal malore a Patrick Dziczek, in Ascoli-Salernitana 0-2, che uscirà dal campo dopo una decina di minuti in ambulanza, era ...