Chi è Francesco Renga | Biografia | Età | Canzoni | Fidanzata e Sanremo 2021

Francesco Renga, è un cantautore italiano che ha trionfato al 55-esimo Festival di Sanremo con la canzone "Angelo", pubblicato 8 album da studio e collaborato con, tra gli altri, Patti Smith. E' uno dei giudici di All Together Now con Rita Pavone, Anna Tatangelo e Michelle Hunziker. Francesco Renga partecipa a Sanremo 2021 con il brano " Quando Trovo Te". Nome: PierFrancesco Renga Nome D'Arte: Francesco Renga Data di nascita: 12 giugno 1968 Età: 52 Segno zodiacale: Gemelli Professione: Cantautore, personaggio televisivo Luogo di nascita: Udine Altezza: 178 cm Peso: 79 kg Tatuaggi: Francesco Renga non ha tatuaggi

