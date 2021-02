Zlatan Ibrahimovic colpito da offese razziste? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic sarebbe stato vittima di offese razziste durante la gara contro lo Stella Rossa. Da valutare l’intervento della Uefa Zlatan Ibrahimovic avrebbe ricevuto degli insulti a sfondo etnico durante il match di Europa League Stella Rossa-Milan. Nonostante i divieti imposti dalle autorità serbe in vista della gara, diversi tifosi locali sono riusciti ad avere accesso allo stadio “Rajko Miti?“, noto anche come “Marakàna“. Nel corso della partita giocata a Belgrado si sono uditi in maniera netta e distinta i fischi dei tifosi indirizzati al calciatore Mario Mandzukic, attaccante croato da gennaio in forza ai rossoneri. Ma non è tutto. Grazie ad alcuni video registrati sugli spalti, infatti, stanno emergendo nelle ultime ore anche le offese ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021)sarebbe stato vittima didurante la gara contro lo Stella Rossa. Da valutare l’intervento della Uefaavrebbe ricevuto degli insulti a sfondo etnico durante il match di Europa League Stella Rossa-Milan. Nonostante i divieti imposti dalle autorità serbe in vista della gara, diversi tifosi locali sono riusciti ad avere accesso allo stadio “Rajko Miti?“, noto anche come “Marakàna“. Nel corso della partita giocata a Belgrado si sono uditi in maniera netta e distinta i fischi dei tifosi indirizzati al calciatore Mario Mandzukic, attaccante croato da gennaio in forza ai rossoneri. Ma non è tutto. Grazie ad alcuni video registrati sugli spalti, infatti, stanno emergendo nelle ultime ore anche le...

