Uomini e Donne | oggi in onda la scelta di Sophie | chi sceglierà?

(Di venerdì 19 febbraio 2021)2021,ladiCodegoni, ecco chi ha scelto tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Nella puntata di, venerdì 19 febbraio 2021,era completamente dedicato alladiCodegoni , che per l’occasione ha anche ricevuto una chiamata dalla madre che non vede di presenza ormai da mesi.ha iniziato la sua avventura all’interno del programma a inizio stagione eè chiamata a scegliere tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Tra i due Giorgio è quello che è arrivato dopo all’interno del programma, visto chestava già conoscendo Matteo, ma nonostante tutto ha subito destato l’interesse ...

di grande generosità che non hanno mai smesso di cercarli. #velino #regioneabruzzo". Così in un tweet il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.Felici, eleganti ed emozionati, Davide Donadei e Chiara Rabbi , sono tornati a. L'ex tronista ha abbracciato immediatamente Sophie Codegoni a cui ha augurato un grosso in bocca al lupo. " Come stai Davide? ", chiede Maria De Filippi. " Bene grazie ", è stata la ...VEDI ANCHE>>> Asia Argento si reinventa: una decisione mai vista prima. Dunque qual è stata la scelta di Sophie Codegni a “Uomini e Donne” tra Matteo e Giorgio? Spoilerato il nome del fortunato corteg ...Oggi si parla di una coppia che in passato è stata protagonista sotto i riflettori della trasmissione. Un incontro inaspettato che si è tramutato in amore nel più breve tempo possibile Le indiscrezion ...