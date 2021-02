Spezia, Italiano: “Secondo tempo da cancellare. Non eravamo fenomeni contro il Milan ma adesso…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo Spezia perde nettamente la sfida di Firenze e il tecnico delle Aquile Vincenzo Italiano non è contento della prestazione della sua squadra specie nel Secondo tempo. Ai microfoni di Sky l'analisi del match: "Il primo tempo è stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all'altezza. Sappiamo chi siamo, andati avanti. Nel primo tempo è mancata la stoccata finale su dei palloni nitidi. Nel Secondo invece no, e con loro ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Loperde nettamente la sfida di Firenze e il tecnico delle Aquile Vincenzonon è contento della prestazione della sua squadra specie nel. Ai microfoni di Sky l'analisi del match: "Il primoè stato giocato benissimo da noi: dovevamo sfruttare quelle tre-quattro situazioni. Se lasci vive squadre così forti, che individualmente hanno qualcosa in più di noi, rischi di subire gol: ci è mancata la forza di far male, essere pungenti e concreti. Va a finire che perdi, ora bisogna ripartire: quest'anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, per me oggi abbiamo giocato bene anche se il risultato non è all'altezza. Sappiamo chi siamo, andati avanti. Nel primoè mancata la stoccata finale su dei palloni nitidi. Nelinvece no, e con loro ...

