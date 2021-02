«Spero che il procuratore Borrelli possa darmi risposte» (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Attendo e Spero che il nuovo procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, possa darmi risposte”. Annamaria Torre, figlia di Marcello, sindaco di Pagani, ucciso negli anni ’80 su mandato di Rosetta e Raffaele Cutolo, ha chiesto 3 anni fa la riapertura delle indagini sulla morte del padre. Un agguato per il quale Cutolo era stato condannato, ma che non ha ancora contorni chiari e una verità, seppure solo giudiziaria, da consegnare ai suoi familiari. “Non mi piace entrare in un tritacarne mediatico e magari in un conflitto a distanza con chi comunque ha un parente morto ma, tanto per usare una citazioni, ci sono morti che odorano di vita, e quella di mio padre lo e’ per l’esempio e gli insegnamenti che ha lasciato”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Attendo eche il nuovodi Salerno, Giuseppe”. Annamaria Torre, figlia di Marcello, sindaco di Pagani, ucciso negli anni ’80 su mandato di Rosetta e Raffaele Cutolo, ha chiesto 3 anni fa la riapertura delle indagini sulla morte del padre. Un agguato per il quale Cutolo era stato condannato, ma che non ha ancora contorni chiari e una verità, seppure solo giudiziaria, da consegnare ai suoi familiari. “Non mi piace entrare in un tritacarne mediatico e magari in un conflitto a distanza con chi comunque ha un parente morto ma, tanto per usare una citazioni, ci sono morti che odorano di vita, e quella di mio padre lo e’ per l’esempio e gli insegnamenti che ha lasciato”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

