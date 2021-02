Sinisa Mihajlovic vola a Sanremo 2021: “Ballare con Ibra? Non so cosa potrà succedere” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non solo Zlatan Ibrahimovic, anche un altro volto noto del calcio prenderà parte al Festival di Sanremo 2021: Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazione al Corriere della Sera e ha raccontato come è avvenuto l’incontro tra lui e il Festival della Canzone Italiana. Quanto a cosa farà sul palco dell’Ariston … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non solo Zlatanhimovic, anche un altro volto noto del calcio prenderà parte al Festival di. L’allenatore del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazione al Corriere della Sera e ha raccontato come è avvenuto l’incontro tra lui e il Festival della Canzone Italiana. Quanto afarà sul palco dell’Ariston … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GoalItalia : Sinisa Mihajlovic annuncia la composizione di un Super Duo per il Festival di Sanremo ???? - Mousse81 : #Mihajlovic ospite al Festival di Sanremo e in duetto con #Ibrahimovic: la conferma arriva direttamente dal tecnico… - Luca_Cilli : Dopo Edin Dzeko l'agente Alessandro Lucci prende in procura anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Il tecnico del #Bologna Sinisa #Mihajlovic ha annunciato in conferenza stampa che parteciperà al Festival di #Sanremo2021 in… - Glongari : Sinisa #Mihajlovic sceglie Alessandro #Lucci come suo nuovo rappresentante. Decisione ufficializzata dall’agenzia W… -