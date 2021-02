Sci, Cortina 2021: argento per Luca De Aliprandini nel gigante (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo sciatore azzurro Luca De Aliprandini ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante iridato di Cortina 2021. L'oro è andato al francese Mathieu Faivre, il bronzo all'austriaco Marco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo sciatore azzurroDeha conquistato la medaglia d'nello slalomiridato di. L'oro è andato al francese Mathieu Faivre, il bronzo all'austriaco Marco ...

Tg3web : Samira Zargari, la commissaria tecnica della nazionale iraniana femminile di sci, non ha potuto lasciare il Paese p… - LegaSalvini : ++ AVVENIRE: 'IRAN. NO DEL MARITO ALL'ESPATRIO: CT DELLA NAZIONALE DI SCI NON VA A CORTINA' ++ - GDF : La componente #SAGF della #GuardiadiFinanza sulle piste di Cortina d'Ampezzo per tutelare la #Sicurezza dei Mondial… - ricatti88 : RT @tempoweb: Mondiali di #sci a #Cortina, nel gigante Luca #DeAliprandini vince l'argento. È la seconda medaglia azzurra #19febbraio http… - UgoBaroni : RT @SkySport: De Aliprandini per una medaglia: LIVE la 2^ manche del gigante mondiale -