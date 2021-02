Monitoraggio Iss 19 febbraio: Rt a 0,99, cresce l’incidenza dei casi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo aggiornamento dal Monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel report pubblicato venerdì 19 febbraio, l’Iss ha segnalato nel periodo 27 gennaio-9 febbraio un Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 0,99 (range 0,95-1,07). Trattasi di un trend in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno. Inoltre come sottolineato nel report, cresce l’incidenza dei casi Covid in Italia rispetto ai dati registrati la settimana precedente: 135,46 per 100.000 abitanti (8-14 febbraio) contro 133,13 per 100.000 abitanti del periodo 1-7 febbraio (dati flusso Iss), “lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo aggiornamento dalsettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel report pubblicato venerdì 19, l’Iss ha segnalato nel periodo 27 gennaio-9un Rt medio calcolato suisintomatici pari a 0,99 (range 0,95-1,07). Trattasi di un trend in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno. Inoltre come sottolineato nel report,deiCovid in Italia rispetto ai dati registrati la settimana precedente: 135,46 per 100.000 abitanti (8-14) contro 133,13 per 100.000 abitanti del periodo 1-7(dati flusso Iss), “lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale ...

