Juventus infortunio Chiellini nessuna lesione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Juventus Chiellini nessuna lesione. Buone notizie dall'infermeria bianconera dopo l'uscita preventiva del difensore bianconero. Al trentacinquesimo minuto di gioco dell'ottavo di andata di Champions League, anzitempo prima della conclusione del primo tempo Chiellini ha dovuto lasciare il posto a Demiral. Eppure il trentaseienne toscano veniva da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare L'articolo proviene da Webmagazine24.

