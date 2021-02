Grande Fratello Vip 5, televoto sospeso sulle varie piattaforme: problema tecnico o squalifica? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questa settimana al centro della votazione del Grande Fratello Vip ci sono due protagoniste di questa lunghissima quinta edizione, ovvero Stefania Orlando e Giulia Salemi. Da diverse ore il popolo del web protesta contro il Grande Fratello Vip 5, dal momento che il televoto settimanale è stato sospeso su tutte le piattaforme. L’app del reality è fuori uso e risulta impossibile votare anche attraverso l’applicazione Mediaset Play. I motivi comunicati dall’azienda sembrano essere prettamente tecnici, ma i vari fan del programma hanno ipotizzato anche la possibilità di un nuovo provvedimento disciplinare. Durante questa edizione molti “Vipponi” sono stati squalificati a causa di alcuni scivoloni. Leggi anche –> GFVip 5, Stefania Orlando spara a zero ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questa settimana al centro della votazione delVip ci sono due protagoniste di questa lunghissima quinta edizione, ovvero Stefania Orlando e Giulia Salemi. Da diverse ore il popolo del web protesta contro ilVip 5, dal momento che ilsettimanale è statosu tutte le. L’app del reality è fuori uso e risulta impossibile votare anche attraverso l’applicazione Mediaset Play. I motivi comunicati dall’azienda sembrano essere prettamente tecnici, ma i vari fan del programma hanno ipotizzato anche la possibilità di un nuovo provvedimento disciplinare. Durante questa edizione molti “Vipponi” sono statiti a causa di alcuni scivoloni. Leggi anche –> GFVip 5, Stefania Orlando spara a zero ...

