Flash News del 19 Febbraio 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) C'è attesa per le decisioni sulle nuove fasce di rischio per le regioni. A pesare ci sono le varianti. Il tasso di diffusione del virus è tornato a sfiorare l'1. Dieci le regioni in cui supera la soglia critica. Emilia Romagna, Campania e Molise vanno verso la zona arancione. Bolzano e tutta l'Umbria a rischio zona rossa. L'ISS ammonisce "restare a casa il più possibile"; Per fermare l'avanzata del virus, il Governo accelera sulla campagna vaccinale "obiettivo è immunizzare la metà degli italiani entro giugno". Poco fa, alle 15 ha preso il via la sessione speciale del G7 sulla lotta alla pandemia. Il primo per il Presidente degli Stati Uniti Biden e il Presidente del Consiglio, Draghi; Questa mattina, Mario Draghi ha parlato all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Il Recovery Fund, ha detto, è un'occasione unica contro pandemia e crisi. Servono rapidità ed ...

