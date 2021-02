Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere | chiesta la revoca ai domiciliari | il motivo

(Di venerdì 19 febbraio 2021)potrebbedietro le sbarrepotrebbenuovamente in. E’ questa la notizia che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Sarà il collegio di giudici della Sorveglianza nell’udienza che si terrà il prossimo 8 marzo a decidere se l’ex re dei paparazzi finirà ancora una volta dietro le sbarre. Le scorse settimane infatti, il giudice della Sorveglianza ha proposto ladel differimento pena e di conseguenza ladella detenzione domiciliare. Tale riè arrivata dopo che l’ex marito di Nina Moric ha commesso diverse violazioni delle prescrizioni. Dunque, ora la palla passerà al collegio dei giudici della Sorveglianza per prendere la decisione definitiva. ...

Che non abbia mai rispettato pedissequamente le limitazioni previste per chi, come lui, si trova agli arresti domiciliari, è cosa nota da tempo. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ne ... L'ex re dei paparazzi, oggi 46 anni, rischia infatti di tornare in carcere. Già lo scorso autunno, lo stesso magistrato - ogni detenuto ha un giudice che si occupa della 'sorveglianza' - aveva diffida ...