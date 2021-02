Bonaccini: “Basta saliscendi dei colori, meglio stringere ovunque in modo omogeneo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) BOLOGNA – Stefano Bonaccini resta in attesa dell’ufficialità sull’Emilia-Romagna arancione (“Stiamo aspettando le determinazioni del Comitato tecnico scientifico e poi la decisione del ministro della Salute”) e rilancia sul lockdown nazionale. “Non percorribile“, precisa, l’idea di un lockdown totale simile a quello di primavera, il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni chiede di valutare fino in fondo la fine del sistema dei colori. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) BOLOGNA – Stefano Bonaccini resta in attesa dell’ufficialità sull’Emilia-Romagna arancione (“Stiamo aspettando le determinazioni del Comitato tecnico scientifico e poi la decisione del ministro della Salute”) e rilancia sul lockdown nazionale. “Non percorribile“, precisa, l’idea di un lockdown totale simile a quello di primavera, il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni chiede di valutare fino in fondo la fine del sistema dei colori.

