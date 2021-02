ApEX | ritorno da urlo | Team Vitality vince 2-0 E lui twitta | “Giocherò anche sabato”

Leggi su esports247

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Vinto 2-0 contro @OGcsgo! È bello essere tornato con una vittoria!di nuovo!”. E’ questo il tweet pubblicato da Dan “??” Madesclaire subito dopo la partita di ieri, che ha vistoprevalere per 2-0 suldanese OG nella IEM Katowice 2021. Won 2-0 over @OGcsgo ! Feels good to be back with a win ! Playing again on Saturday ! gg wp — Dan Madesclaire (@) February 18, 2021 Ebbene sì, per chi non lo sapesseè stato riportato al suo ruolo di leader, dopo che all’inizio di questo mese il coach Rémy “XTQZZZ” Quoniam lo aveva relegato in panchina per “differenze collettive”, consigliando al giocatore di lavorare su alcune “questioni personali”. KING @...