Vaccini, boom di prenotazioni in Liguria. Toti prova ad accorciare i tempi (Di giovedì 18 febbraio 2021) GENOVA – Il sistema informatico ha funzionato, le agende un po' meno. Nella regione più anziana d'Italia era probabilmente inevitabile, ma adesso bisogna correre ai ripari. Gli anziani liguri dagli ottant'anni in su hanno risposto in maniera massiccia alla campagna vaccinale anti Covid riversandosi copiosamente, ma ordinatamente, sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it per prenotare il proprio posto nel centro più vicino a casa. Dopo due giorni di telefonate, click e qualche appuntamento preso agli sportelli Cup, però, molte agende sono già piene. E da stamattina si può prenotare anche in farmacia. A complicare le cose, la decisione del commissario regionale per l'innovazione e direttore generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, di lasciare aperta fin da subito la possibilità di prenotare a tutti gli over 80 e non limitarla il primo giorno agli over 90 e il secondo agli over 85, come invece era stato annunciato inizialmente.

