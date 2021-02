Terzic su Haaland | «Orgogliosi di quanto ha fatto per la squadra» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Edinha esaltato la prestazione dicontro il Siviglia Edin, allenatore del Borussia Dortmund, ha esaltato la prestazione di Erling, autore di una doppietta, contro il Siviglia in Champions League. «Da allenatore cerchi sempre di dire qualcosa adprima della partita. Pensi a come portare i suoi punti di forza in campo. Oggi gli abbiamo lasciato meno compiti difensivi e abbiamo cercato di tenerlo al centro del campo. Sapevamo che il Siviglia si sarebbe preso dei rischi e avrebbe cercato di far uscire la palla attraverso i suoi difensori. Volevamo Erling in buona posizione nel momento in cui ci fosse stata un'opportunità di contrattacco per noi. Ha funzionato molto bene».