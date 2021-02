Tempesta d'amore, anticipazioni 18 febbraio: guerra al Fürstenhof (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al Fürstenhof terrà banco la guerra tra Ariane e Christoph che ha subito una svolta inaspettata, come rivelano le anticipazioni di giovedì 18 febbraio. Il fratello di Linda, infatti, è rientrato dalla Thailandia con prove schiaccianti contro Karl, colpevole di aver incendiato il suo hotel di lusso. L'uomo ha subito ricattato la Kalenberg pretendendo il suo denaro e le quote dell'hotel, ma lei gli ha apertamente detto che non ha intenzione di cedere facendogli capire che non ha a cuore il destino dell'ex marito. Quando il chirurgo l'ha saputo è andato in panico e ha incontrato di nascosto Christoph accordandosi con lui per fargli riottenere il denaro che Ariane gli ha sottratto. Dal canto suo, la donna rassicurerà l'ex marito dicendogli che troverà una soluzione e di stare tranquillo e, infatti, si attiverà per ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alterrà banco latra Ariane e Christoph che ha subito una svolta inaspettata, come rivelano ledi giovedì 18. Il fratello di Linda, infatti, è rientrato dalla Thailandia con prove schiaccianti contro Karl, colpevole di aver incendiato il suo hotel di lusso. L'uomo ha subito ricattato la Kalenberg pretendendo il suo denaro e le quote dell'hotel, ma lei gli ha apertamente detto che non ha intenzione di cedere facendogli capire che non ha a cuore il destino dell'ex marito. Quando il chirurgo l'ha saputo è andato in panico e ha incontrato di nascosto Christoph accordandosi con lui per fargli riottenere il denaro che Ariane gli ha sottratto. Dal canto suo, la donna rassicurerà l'ex marito dicendogli che troverà una soluzione e di stare tranquillo e, infatti, si attiverà per ...

Lorena_P_R : Difendimi per sempre in questo mondo in tempesta In cui l'amore è il solo grido di protesta di noi uomini - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 20 al 26 febbraio 2021: Linda dice addio ai suoi sogni d’amore - AnnaRDelorenzo : RT @sorridicncausa: ??Io sono tutto l'amore che ho dato Mare in tempesta e cielo stellato Poco prima di uno schianto Un sorriso dentro al pi… - dorkasmad : okay ma vogliamo parlare di quanto bella è la sigla di tempesta d'amore - Elisabethmarri3 : RT @sorridicncausa: ??Io sono tutto l'amore che ho dato Mare in tempesta e cielo stellato Poco prima di uno schianto Un sorriso dentro al pi… -