Tasse: cosa e come cambierà con Draghi

cosa vuole fare con le Tasse Mario Draghi? La riforma del Fisco è uno dei punti cardine del suo programma di governo. La Flat Tax non è un'opzione, anzi il neo presidente del Consiglio ha già reso noto che va mantenuta la progressività del prelievo. Verrà riformata l'Irpef, ma come? Ieri Draghi durante il suo discorso al Senato ha spiegato che riforme parziali, soprattutto in materia fiscale non è una buona idea: "Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il paese non sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali dettati dall'urgenza del momento, senza una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del fisco, per fare un esempio, non bisogna ...

