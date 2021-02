Sampdoria, Ranieri: “Con la Lazio ci sarà da soffrire, non sarà la stessa gara dell’andata” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato la partita di sabato che vedrà i genovesi sfidare la temibile Lazio di Inzaghi, reduce dal ko contro l'Inter: "sarà una partita bella, difficile ed emozionante, loro vogliono far bene ma lo vogliamo anche noi. Ad inizio stagione non hanno ingranato subito ma è possibile che in un anno possano esserci delle complicanze. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario, ha giocatori fortissimi tra cui Immobile. Milinkovic e Luis Alberto sono due centrocampisti che potrebbero giocare in qualsiasi squadra europea. Non sarà una gara simile a quella dell'andata, mi aspetto tutta un'altra partita. Sappiamo che ci sarà da soffrire, dovremo essere perfetti. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'allenatore dellaClaudioha presentato la partita di sabato che vedrà i genovesi sfidare la temibiledi Inzaghi, reduce dal ko contro l'Inter: "una partita bella, difficile ed emozionante, loro vogliono far bene ma lo vogliamo anche noi. Ad inizio stagione non hanno ingranato subito ma è possibile che in un anno possano esserci delle complicanze. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario, ha giocatori fortissimi tra cui Immobile. Milinkovic e Luis Alberto sono due centrocampisti che potrebbero giocare in qualsiasi squadra europea. Nonunasimile a quella dell'andata, mi aspetto tutta un'altra partita. Sappiamo che cida, dovremo essere perfetti. ...

