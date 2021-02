Rosalinda Cannavò piange al Grande Fratello Vip dopo la lite con Dayane Mello | “Basta voglio uscire | non ce la faccio più”

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 febbraio 2021)alVip e minaccia di andarsene. Poche ore fa la siciliana ha dichiarato: “, non ce lapiù, tutto ha un limite e sono pure stanca. La situazione è difficile,andare a casa, sono esausta. Non viene riconosciuto niente e vengono insinuate delle cose allucinanti”. Un crollo avuto in seguito all’ennesimacon. A consolarla Stefania Orlando, che le ha detto: “Non ti puoi ostinare Rosy, se vedi che dall’altra parte non c’è la stessa cosa prendila per quello che è: una provocazione, non posso pensare che una persona sia così cinica, e anche se lo fosse chissene frega. Ti devi salvaguardare: non farti colpire”. Ecco il video: Crisi ...